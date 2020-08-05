أمين شباب حماة الوطن: مجلس الشيوخ سيكون له تأثير مباشر على المواطن

قال محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، مرشح القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إن هذا المجلس بالقوانين المنظمة له سيكون فرصة كبيرة لتأسيس بنية تشريعية تحتاج للتكامل بين الخبرات والفكر الجديد صاحب الأفكار غير التقليدية والحلول التى تواكب الثورة التكنولوجية الحديثة.

وأكد فيصل لـ"الوطن"، أن مرشحي القائمة الوطنية جميعاً أهم ما يميزهم أنهم يجمعون ما بين التكنوقراط والسياسة، ما جعلني أشعر أن دوري التشريعي والنيابي في مجلس الشيوخ سيكون أكثر فائدة للوطن.

وتابع أن مجلس الشيوخ مؤسسة تشريعية مهمة سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، وعائداته الاستراتيجية والاجتماعية يجعل وجوده ضروري في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة.