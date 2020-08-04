"مستقبل وطن" ينظم مسيرة سيارات لتأييد القائمة الوطنية بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مسيرة دعم وتأييد لمرشحي الحزب علي القائمة الوطنية، وكذلك مرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية.

وشارك في المسيرة عشرات السيارات، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، وفي حضور عدد المرشحين، وعدد من أعضاء الحزب.

وجابت المسيرة عددًا من شوارع حي المنتزة ومنطقة المعمورة لتقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية "من أجل مصر"، خلال الانتخابات التي ستجرى يومي 11 و12 أغسطس الجاري، ودعوة المواطنين للمشاركة.

وطالب إيهاب أبوكليلة، المحامي، المرشح بالقائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن ومنظم المسيرة، المواطنين بدعم المرشحين على المقاعد الفردي من رقم (1) إلى (7)، إضافة إلى مرشحي القائمة الوطنية، مؤكدًا أن الحزب بأعضائه وقياداته قادر على حشد المواطنين، والوصول إلى صندوق الانتخابات.

ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 6 مقاعد فردي، وهم سامح الشيمي، رقم (1) رمز الكتاب، وسعد عبد المولى، رقم (3)، رمز سنبلة القمح، وعلاء جاد، رقم (3)، رمز القلم، والسيد جمعة، رقم (4) رمز السلم، ومحمد حمزة، رقم (6) رمز المسدس، ونشأت متري، رقم (7) رمز قناة السويس، إضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.

والمرشحون عن الإسكندرية في القائمة الوطنية هم محمد رشاد عثمان، حزب مستقبل وطن، ومحمد صبري محمد أبو إبراهيم، حزب مستقبل وطن، وإيهاب محمد محمود أبو كيلة، حزب مستقبل وطن، وأحمد شعبان حسين، حزب التجمع، وباهر محمد أمين غازي، حزب الشعب الجمهوري وهند محمد ممدوح حنفي حزب مستقبل وطن، ودينا محمد هلالي، حزب الحرية المصري.