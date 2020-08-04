"القائمة الوطنية" بالسويس تحصل على تأييد أهم كتلة تصويتية

نجح مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر ومستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ في السويس، في الحصول على تأييد أهم الكتل التصويتية داخل المحافظة، قبل أيام من بدء الانتخابات.

وعقد مواطنون مؤتمرات لمرشحي القائمة الوطنية ومستقبل وطن داخل القطاع الريفي وحي عتاقة معقل العمل، وحي الأربعين أكبر أحياء المحافظة، وحي السويس وحي فيصل.

وفي حي الأربعين أكبر أحياء المحافظة، حضر مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر المحاسب أحمد ومرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي الدكتور سيد عبده مؤتمرات داخل مناطق سكنية بالحي، من بينها حي الكويت وجمعية بيت داود وكفر كامل ومنطقة البديوي وشارع أحمد عرابي وشارع الجيش وشارع المدينة المنورة.

كما عقد مرشح القائمة الوطنية ومرشح حزب مستقبل وطن، سلسلة مؤتمرات واجتماع داخل حي الجناين، من بينها داخل قرية عامر وقرية العمدة والسيدة هاشم ومنطقة الألبان، حيث وصل عدد المؤتمرات والاجتماعات لأكثر من 20 مؤتمرا.

كما نظم عمال بالسويس بحي عتاقة، عدة لقاءات مع مرشح القائمة الوطنية، خاصة أن الحي من أهم المعاقل التصويتية.

وقال المحاسب أحمد خشانة، مرشح القائمة الوطنية، "نؤكد أن شعب السويس سيرى نوابا داخل مجلس الشيوخ يريدون بالفعل تطوير المحافظة، خاصة أننا تعهدنا بحل المشاكل التي تعاني منها بالمحافظة سواء داخل القرى أو المدن، ولدينا خطة عمل كاملة سننفذها".

وأكمل: "نحترم جميع المرشحين داخل المحافظة، ونريد أن تكون العملية الانتخابية في ود واحترام متبادل مع الجميع".