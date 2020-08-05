وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج سرطان الأطفال

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، مستشفى برج العرب الجامعي لعلاج سرطان الأطفال بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتور شادى فاضل مدير المستشفى، ولفيف من الاطباء العاملين بالمستشفى.

وأثنى عبدالغفار بالمجهودات المبذولة في المستشفى لتكون صرحاً طبياً كبيراً يخدم أربع محافظات بجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن المستشفى يعد أول مركز حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال في مصر تماشياً مع السياسة العامة للدولة التي وضعت الاهتمام والعناية بصحة أطفال مصر في بؤرة الاهتمام وتضمنت إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن.

أكد الدكتور عصام الكردي أن جامعة الإسكندرية تعد أول جامعة في مصر بها مركز لعلاج أورام الأطفال، مشيراً إلى أن المستشفى يقدم خدماته الطبية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والبالغ عدد السكان بهم حوالي 17 مليون نسمة، ويقدر عدد حالات الإصابة بسرطان الأطفال في منطقة شمال غرب الدلتا بحوالي 1500 طفل سنويا، وأكد أن تطوير وتشغيل المستشفى كمركز متخصص ومتميز في علاج سرطان الأطفال بدأ في فبراير 2018، حيث تم تشغيل المستشفى تجريبيا وبدأت المستشفى بإستقبال 350 طفل مريض بالسرطان خلال عام 2018.

ولفت الكردي إلى أن المستشفى تم تشييده بناء على اتفاقية التفاهم المبرمة مع هولندا وتتكون من أربع طوابق بطاقة 80 سريرا وستة أسرة للعناية المركزة وخمس غرف للعمليات، وأضاف الكردي هناك رؤية إستراتيجية متكامله لتطوير المستشفى في المستقبل من خلال إنشاء مركز لأبحاث السرطان ومدرسة للتمريض ومبنى للعلاج الإشعاعي لتغدو صرح طبي متكامل يضاهي نظيرتها في العالم المتقدم حيث أن قرب موقع المستشفى من مطار برج العرب يدعم استثمارها في السياحة العلاجية.

وأشار الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب انه تم تشغيل معمل الميكروبيولوجي بجهازي Bact/Alert و Vitek, الأفضل والاحدث في العالم لسرعه ودقة الكشف عن البكتيريا وتحديد المضاد الحيوي المناسب، مضيفاً أنه تم تطوير أقسام الأشعة بكافة أنواعها وتشغيل بنك الدم ومعمل الباثولوجي وتم إنشاء صيدلية إكلينيكية مجهزة بجهاز Laminar Flow B2 لتحضير العلاج الكيميائي وإنشاء محطة لمعالجة المياه، فضلاً عن شراء جهاز Digital Pathology لتحليل أنسجة وعينات الأورام.

فيما أكد الدكتور شادي فاضل، مدير المستشفى أن المستشفى قدمت الخدمه الطبية لأكثر من 1700 طفل مصاب بالسرطان بمتوسط 800 جلسة علاج كيماوي شهريا، وبلغ متوسط العمليات الجراحية 80 عملية شهريا، وأكثر من 500 حالة جديدة لسرطان الأطفال خلال النصف الأول فقط من العام 2020.