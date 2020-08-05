محافظ بيروت: "حل بنا التعب ولدينا أزمة في أماكن النوم بالعاصمة"

قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن الوضع سيء للغاية من أثار الانفجار، وتقوم السلطات حاليا بالبحث عن المفقودين ومعالجة المصابين وبحث كافة الأضرار الأحوال في لبنان وما حدث فيها هو مخيف وحلم مزعج لم يستفيق منه اللبنانيين حتى الساعة، ولا نزال تحت تأثير الصدمة.

وأضاف "عبود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مرفأ بيروت قد دمر بالكامل ونصف مساحتها أيضا بمنازلها بالكامل، جميعهم الحق بهم أضرار بالغة، ولم تقدر الخسائر بعد، موضحا أن سكان بيروت إما باتوا عند أهاليهم أو في العراء، وليلة البارحة لم ينام أحد في لبنان، وواصل الجميع الليل بالنهار: "الآن حل بنا التعب، وهذه الليلة هناك أزمة كبري في أماكن نوم اللبنانيين في بيروت".

وأكد أنه يجري العمل حاليا على دفن الموتى وإسعاف المصابين وفتح الطرقات وحصر الأضرار: "لا يوجد لدينا سوى الوقوف مجددا والسير في اتجاه الترميم، مشيرا إلى أن مطار بيروت قد بدأ في استقبال طائرات الإغاثة، وكانت أوائل الدول التي بعثت هي فرنسا وجرى استقبالها اليوم.

وتابع: "المستشفى المصري في بيروت لم يتوقف عن العمل ويقوم بدور كبير في تخفيف الآم مصابي بيروت، وبيروت في حاجة إلى مواد غذائية وبيوت جاهزة لإيواء الناس، وما تسطيع الدول تقديمه فعليها تقديمه لنا، لدينا وضع اقتصادي سيء للغاية وجاء ذلك الدمار لاستكمال ما فقده الاقتصاد اللبناني".