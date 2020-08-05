سفير مصر بلبنان: الانتهاء من إجراءات نقل جثامين مواطنينا إلى القاهرة

قال السفير الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، إن الجالية المصرية في لبنان عددها 40 ألف مصري، ويجري التواصل معهم من خلال 3 وسائل، أهمهم التنظيم الأهلي للجالية المصرية، ونقاط الاتصال التي دشنتها الوزارة لتوزيع المواد الغذائية على المصريين في لبنان بسبب جائحة فيروس كوورنا.

وأضاف "علوى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك خط ساخن في السفارة المصرية في لبنان ويجري من خلاله تلقي كافة الاتصالات الخاصة بالمصريين هناك أو في أي دولة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد وجود مشكلة في الاتصالات بشكل عام في لبنان، بسبب انفجار الأمس، وجرى الانتهاء من إجراءات نقل الجثامين المصرية المتوفية جراء الانفجار الذي وقع بالأمس إلى القاهرة.

وأكد أن وزيرة الهجرة تلقت بيانات المصريين المتوفين بالأمس، مشيرا إلى أنه يجب على المصريين متابعه الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للضرورة القصوى.

وتابع: "المستشفى الميداني كانت مبادرة مصرية تمت في 2006 واتخذت الحكومة المصرية قرارا باستكمال العمل، وتوقفت، لتعمل مرة أخرى خلال الـ4 أشهر الأخيرة، وحاليا تقوم بتقديم الإسعافات للضحايا اللبنانيين، وهو مستشفي ميداني يقدم العلاج والدواء مجانا بالكامل من جمهورية مصر العربية إلى الشعب اللبناني، ويقدم الخدمات دائما بشكل مجاني ولا تفرقه إطلاقا".

وأضاف: "الآن اتخذ قرار بجسر جوي من مصر للبنان يشمل مواد طبية وأطقم طبية لأسناد الجانب اللبناني ومواد إغاثية وغذائية إضافية وأدوية، كما يعكس تضامن مصر مع لبنان، وبيروت أعلنتها الحكومة بالمدينة المنكوبة، وهو أمر ليس بالهين على أي حكومة على مستوى العالم، ولم نبلغ حتى الآن سوى باستشهاد 3 مصريين فقط".

واختتم: "التفجير كان به 2700 كيلو جرام من المواد المتفجرة، والمشاهد من الهزة الارتدادية الخاصة بالانفجار اكتشفت أننا بنتكلم عن انفجار بداخل دائرة نصف قطرها 6 كيلو متر، وزجاج الطابق الأرضي من السفارة المصرية اتكسر بفعل الموجة الارتدادية، وأحنا على بعد 5 كيلو متر من الانفجار".