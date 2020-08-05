دمياط ترفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا مع اللجنة العليا لمتابعة عملية انتخابات مجلس الشيوخ، والتى ستعقد يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

حضر الاجتماع اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء إسماعيل فايد رئيس فرع الأمن الوطني، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، والعقيد محمد مطاوع رئيس فرع الأمن القومي، والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكري للمحافظة، و ممثلو عدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض جهود المحافظة فى هذا الجانب، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة على كافة المستويات، وتفعيل خطط الطوارئ بالتعاون مع مديرية الصحة وجميع المرافق (الإسعاف، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز)، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل انتقال، فضلًا عن متابعة أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت محافظ دمياط أنه سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة العملية الانتخابية والتي ستُجرى بـ223 مقرًا انتخابيًا بـ251 لجنة فرعية بنطاق المحافظة.