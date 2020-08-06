مرشح مستقبل وطن بالبحيرة: الشيوخ سيدعم التنمية والسلام الاجتماعي

فى لقاء جماهيرى ضم العديد من الفئات من شباب وكبار وفلاحين وعمال ومرأة، نظم شباب صوت كفر الدوار، ندوة جماهيرية لمرشح لمجلس الشيوخ على مقاعد الفردى بالبحيرة، أمين جابر الصيرفى، المتقدم للانتخابات عن حزب مستقبل وطن، وبدى الحشد واضحا على الرغم من تنظيمه داخل إحدى كافتيريات المدينة، واتبع الحضور الاحتياطات والاجراءات الاحترازية المقررة، لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

وفى كلمته أكد "الصيرفى"، ارتباطه وعائلته بمركز ومدينة كفر الدوار، لافتا إلى عمل العديد من أسرته بالمدينة لخدمة أبناءها، موضحا مهمام عضو مجلس الشيوخ فى المرحلة القادمة، وأهمية هذا الدور فى توفير التنمية والاستقرار وتحقيق السلام الاجتماعى.

وأعرب الحضور عن سعادتهم باللقاء الجماهيرى، وترحيبهم بمرشح الشيوخ أمين الصيرفى، ووجه عدد من أعضاء نقابة الفلاحين والسائقين والشباب والفتيات، أسئلة متنوعة تخص التعرف على مهام عضو مجلس الشيوخ، والتعرف على خطة "الصيرفى" لخوض الانتخابات وما سيحققه بعد إنقضاء مرحلة الانتخابات وفى حالة فوزه.

واختص مرشح الشيوخ أمين الصيرفى جريدة "الوطن" بالحوار التالي:

س: على أي أساس قررت خوض انتخابات مجلس الشيوخ؟

ج: لدى تاريخ فى العمل السياسى بمحافظة البحيرة، وعملى فى المحاماه زاد من قاعدة علاقاتى بالمحافظة، بالإضافة إلى عائلتى المنتشرة بالكثير من المدن والمراكز، وخدموا خلال عملهم العديد من أبناء المحافظة.

س: حدثنا عن رؤيتك لدور عضو مجلس الشيوخ؟

ج: حددت المادة 8 من قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والمهام الموكلة إليه، فى ٥ نقاط رئيسية باعتباره الغرفة التشريعية الثانية، حيث تتضمن الاختصاصات أخذ الرأى فى مجموعة أمور منها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، وغيرها من الأدوار الهامة التى تتعلق بأمن وسلامة البلاد، لذا أرى أن الصفة الرئيسية فى عضو الشيوخ، الحنكة السياسية والاطلاع القانونى الواسع.

س: هل هناك تربيطات مع عائلات لدعمك خلال ماراثون الشيوخ؟

ج. بالفعل عقدت عدة لقاءات مع كبار العائلات بالعديد من المدن والمراكز بالمحافظة، بالإضافة إلى اللقاءات الشبابية التى أحرص على تنفيذها، إيمانا منى بدور الشباب فى هذه المرحلة، وكذا وعى وحكمة الكبار فى اختيار مرشحهم.

س: أنت تحضر فعالياتك بالجينز والتيشرت.. هل هناك دلالة أو رسالة تود توجيهها من خلال ملابسك؟

ج. الزى الرسمى مطلوب داخل المجالس النيابية والتشريعية، وأما فى المؤتمرات الانتخايية وددت أن أظهر بالصورة التى سيرانى بها الناخب فيما بعد، فالعمل والحركة والتنقل من مكان لآخر، يستدعى ارتداء ملابس خفيفة وحرة، وهى إشارة إلى أننى لن أجلس داخل مكتبى وأترك أبناء دائرتى.

س: كيف تنظر لباقى المرشحين المنافسين بدائرة البحيرة؟

ج. إذا كان هناك تنافس فهو تنافس شريف لتولى منصب يقيده التكليف أكثر من التشريف، وجميعنا نسعى لخدمة وطننا بأى شكل من الأشكال، فأرى أن مصر تحتاج الآن عقول وسواعد أبنائها لتستمر فى طريق النهضة والتنمية، وأنا وأقرانى نسعى لتحقيق ذلك، وبخصوص زملائى فى حزب مستقبل وطن، فأنا تعلمت الالتزام الحزبى، ومن هذا المنطلق فأنا أدعوا لانتخاب جميع زملائى فى مؤتمراتى ولقاءاتى.