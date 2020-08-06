بدء تظلمات طلبة "الثانوية".. وتوقعات التنسيق: 97% "علمي" و80% "أدبي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول، وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يوماً، تبدأ اعتباراً من اليوم وحتى يوم 20 أغسطس، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب، حيث يتم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم بشأنها وتقدم الطلبات لمندوب لجنة النظام والمراقبة بالمديريات التعليمية مرفقاً بها إيصال السداد.

وزير التعليم: نجحنا فى "الثانوية العامة" رغم "شوشرة" السوشيال ميديا.. و"مش فاكر مجموعى كان كام"

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الثانوية، حثهم خلالها على الاهتمام بالتعلّم الحقيقى، وألا يستجيبوا لضغط الدرجات، وأنه لن ينفعهم فيها سوى المهارة الحقيقية. وحول اللغط المنتشر عبر مواقع التواصل بشأن نسبة من زاد مجموعهم على 95%، ومقارنتها بالسنوات الماضية، أوضح الوزير أن هذه النسب لا تهم سوى من يريد «الشوشرة» فقط، وتقدمها الوزارة من باب العرض الاحترافى فقط.

وعدّلت وزارة التعليم جدول الأوائل، بإضافة طالب يدعى كريم محمد سعد كروش إلى قائمة الأوائل بالشعبة العلمية - رياضيات، بمدرسة النزهة الحجاز اللغات «بنين» التابعة لإدارة النزهة التعليمية لحصوله على مجموع 409٫5 درجة وجاء بالمركز «الثالث مكرر».

وكشفت نتيجة الثانوية العامة للعام الجامعى 2019 - 2020، أن المؤشرات الأولية للحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لن تقل عن العام الماضى، ومن المتوقع ألا يقل الحد الأدنى للمرحلة الأولى عن 97% للشعبة العلمية، والحد الأدنى لن يقل للشعبة الرياضية عن 93.9%، وكذلك الشعبة الأدبية لن تقل 80% لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت الإحصائيات التى كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، فى نتائج الثانوية العامة، أن الطلاب الحاصلين على مجاميع 95% فما فوق، للثلاث شعب بلغوا 18.01% العام الحالى، مقارنة بـ17.27% العام الماضى، كما سجلت نسب الزيادة فى النجاح العام الحالى لتصل إلى 490322 طالباً، عن العام الماضى الذى سجل 453829 طالباً، بواقع أكثر من 36 ألف طالب عن العام الماضى.

ووفقاً للمؤشرات فى زيادة أعداد الطلاب الناجحين لما فوق الـ95%، فإن الحد الأدنى لكلية الطب البشرى لن يقل عن 98.4%، وأظهرت المؤشرات المبدئية أن الحد الأدنى لكلية الهندسة لن يقل عن 93%، وطب الأسنان 98.3%، والصيدلة 98%.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، سيناقش فى اجتماعه المقبل، الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة، خاصة الكليات الطبية. وقال لـ«الوطن» إن هناك اتجاهاً لزيادة المقبولين بكليات الطب البشرى، فى إطار توجيهات رئيس الوزراء بضرورة التوسع فى زيادة خريجى الطب الفترة المقبلة لسد احتياجات الدولة، إضافة إلى الاحتياج الشديد للأطقم الطبية بعد جائحة كورونا.

وقال السيد عطا، المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم بـ«التعليم العالى» إن الموقع الإلكترونى سيبدأ استقبال رغبات طلاب الثانوية للتسجيل فى اختبارات القدرات، بدءاً من اليوم، على أن يبدأ أداء الاختبارات 8 أغسطس، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التنسيق ستنطلق مباشرة بعد انتهاء القدرات بحد أقصى 72 ساعة.