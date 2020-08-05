محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الثانوية العامة: رفعتم رؤوس أسركم

تقدم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتهنئة وعظيم الأمنيات لأوائل الثانوية العامة أبناء الدقهلية، الذين حققوا مراكز متقدمة بين الأوائل على مستوى الجمهورية، وأيضا للأوائل الذين حققوا المراكز الأولى للناجحين على مستوى المحافظة ولأسرهم جميعا على هذا التفوق والتميز.

وقال إن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطلاب وأسرهم، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب جعلوا رؤوس أسرهم عالية خفاقة بنجاحكم الباهر.

ووجه المحافظ لجميع القائمين على العملية التعليمية بالدقهلية وللعاملين بمديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير، معربا عن فخره بما يقدمه أبناء الدقهلية من تفوق وتميز في كل المجالات.

وأكد مختار التنسيق مع مديرية التربية والتعليم؛ لتكريم الطلاب المتفوقين في احتفالية تليق بما حققوه من نجاح وتفوق، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، معبرا عن سعادته بتحقيق 3 من الطلاب أبناء الدقهلية للمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.