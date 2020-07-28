"الري": تصريحات الرئيس عن السد الإثيوبي نبراس لنا وعبر عما في صدورنا

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما تكون النبراس الذي يعبر عن كل ما صدور المسؤولين، مشيرًا إلى أن تصريحاته اليوم الثلاثاء بخصوص مفاوضات السد الإثيوبي، هي الخطة التي تتحرك مصر على أساسها.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم "، أن مصر كانت حريصة خلال عملية التفاوض الطويلة والممتدة، على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام للسودان وإثيوبيا، وليس لمصر فقط، وذلك بالرغم من تيقن مصر في بعض الأحيان بعدم وجود إرادة حقيقية من بعض الأطراف للوصول إلى اتفاق.

وتابع متحدث وزارة الري، أن الرئيس السيسي تحدث عن التوصل إلى اتفاق هو السبيل الوحيد والأساسي في هذا الملف، كما بعث رسائل طمأنة للمصريين كافة بأن مصر قادرة على الوصول إلى هدفها من التفاوض.

وشدد على أن مصر لم تكن معتدية او متجنية على حق أي شعب أو طرف بل كانت مع التنمية والرخاء، مشيرًا إلى أنه سيجرى استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بداية من 3 أغسطس المقبل، لكن على أسس واضحة، وهو ما كان واضحًا في البيانات التي جرى طرحها بعد الاجتماع، وخاصةً في النقاط القانونية.