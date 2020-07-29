متحدث الخارجية: نتوقع الوصول لاتفاق عادل في ملف السد الإثيوبي

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، يتواصل مع نظرائه في عدد كبير من دول العالم لنقل ما يحدث في المنطقة على مدار الأيام الماضية، موضحًا أن هناك اتصالات جرت اليوم بين سامح شكري والكونجرس وكان جزء من التواصل المستمر بين الخارجية المصرية وصناع القرار في أمريكا بخصوص السد الإثيوبي.

وأوضح حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة " MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه يتوقع الوصول إلى اتفاق عادل يتضمن حقوق الدول الثلاث في ملف السد، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية التفاوض بخصوص السد، وأن رسائل الرئيس خلال افتتاح مدينة الروبيكي الصناعية كانت رسائل طمأنة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن مصر مستمرة في التفاوض وترغب في التفاوض الأمين للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد، فضلًا عن أن هناك مفاوضات ستتم في الفترة المقبلة على مدار أسبوعين، وذلك للتوصل لحل يناسب الجميع.