41 مرشحا بالبحيرة يتنافسون على 7 مقاعد بمجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وفى دائرة محافظة البحيرة، يتنافس 41 مرشحًا بنظام الفردي على 7 مقاعد بمجلس الشيوخ، موزعين بواقع مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و4 عن حزب النور، و3 عن حزب الوفد الجديد، ومرشح واحد عن أحزاب الريادة، والمؤتمر، والمصري الديمقراطي، والمصريين، ومصر المستقبل، و18 مرشحًا مستقلًا.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة البحيرة حسب ترتيبهم بكشوف لجنة الانتخابات الآتي:-

1. محمد حميدة على البنا

2. محمد سعد زكى السعدى

3. عيد على مهدى بلبع

4. أحمد محمد عبدالرحمن قرقورة

5. عادل حسن أبو الفتح الطنيخى

6. أمين جابر محمود الصيرفى

7. سيد سيد أحمد محمود القفاص

8. جلال سعد حسن حسن

9. عبدالرسول عبدالهادى طبلية

10. أشرف محمود محارب إدريس

11. إسلام أحمد على حامد على المغربى

12. محمود محمد طه على غلاب

13. سامى صبحى عبدالحميد على عرفات

14. مصطفى كامل حسن على سليمان

15. منشاوى غانم محمد جابر

16. شعبان جلال شعبان قطب

17. أشرف بشير فتح الله عبدالمجيد

18. عمر رمضان محمد هيبة

19. محمد محمد عفيفى عوض

20. ماجدة حسن عبدالهادى جلالة

21. حازم توفيق محمد حسن

22. محمد كامل أمين خليل

23. عصام السيد على محمود

24. تهانى عبدالعظيم عبدالله الشيخ

25. نبيل على عطية عوض

26. هدى عطية على سلامة

27. محمد إبراهيم على الجندى

28. مها عبدالمنعم على حسن التحفة

29. ماهر رجب إبراهيم محمد الحنش

30. مدحت يحيى على غازى

31. نهلة عبدالونيس عبدالزين قاسم

32. ياسر توفيق عبدالحميد القلتاوى

33. عمر عيسوى عبدالرؤوف عرفات

34. محمود ربيع محمود شعبان الحناوى

35. هناء فتح الله عبدالغفار عبدالرحمن

36. محمد أحمد محمد عشيبة

37. هشام أحمد على أبو رية

37. قاسم مصطفى محمد شعلان

39. عطية عبدالفتاح خضر شاهين

40. طه زكريا عبدالحواد الشهاوى

41. مسعود عبدالقادر إبراهيم يونس