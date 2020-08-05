محافظ المنوفية: اجتماع تنسيقي لبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعاً تنسيقيا لبحث مناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بنطاق المحافظة والتى من المقرر عقدها خلال يومى 11و 12 من أغسطس الجارى.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، واللواء أركان حرب ياسر أبو سنة مساعد مدير المدرعات، والوفد المرافق له والعميد أركان حرب خالد بكر قائد القوات المشتركة، والدكتور أكرم عبدالدايم أمين عام جامعة المنوفية، ومساعد مدير الأمن ومديرى مديريات التربية والتعليم والتموين والصحة والشباب والرياضة والإسعاف، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

في بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى المشاركة في العملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز (515) مقراً انتخابياً ولجنة عامة و619 لجنة فرعية، وتستقبل اللجان الانتخابية (2 مليون و688 ألفا و280 ناخبا) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

كما تم مناقشة تجهيزات أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين الوافدين لتأمين العملية الانتخابية على مستوى المحافظة وتوفير كافة سبل الإعاشة لهم بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى للمحافظة، موجهاً بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم للمرور على المقرات الانتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها وتلافى كافة السلبيات التى تعرقل سير العملية الانتخابية وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال الاجتماع أصدر محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وكذا العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات، موجهاً وكيل وزارة التموين بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على التواجد اليومى لمفتشى إدارات التموين بالمراكز للمرور على المخابز وإزالة كافة العقبات خلال أيام الانتخابات.

كما شدد المحافظ على ضرورة التأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول، وربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقارات الانتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ مفاجئة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية لتليق باسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.