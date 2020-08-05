تجديد حبس المتهم بقتل ابنه المعاق في مدينة نصر 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة مدينة نصر، حبس المتهم بقتل ابنه المعاق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم اعتدى على ابنه الطفل المعاق بالضرب حتى الموت زاعمًا أنه كان يؤدبه، وأنه لم يقصد قتل ابنه ولكنه كان يحاول تأديبه مشيرا الى أنه كان يضطر إلى تركه بمفرده في الشقة بسبب الذهاب إلى عمله وزوجته التي غضبت وتركت له ابنهما المعاق الذي يحتاج لتعامل خاص ولكنه لم يستطع التفرغ له بسبب ظروف عمله.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من والدة الطفل يفيد بوفاته داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجني عليه طفل معاق ذهنيا، وبمناظرة جثته تبين وجود آثار ضرب عليه، وألقت المباحث القبض على والده واعترف بجريمته.