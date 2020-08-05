لجنة التحقيق الخاصة بانفجار مرفأ بيروت تعقد أول اجتماعاتها

عقدت لجنة التحقيق الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، أول اجتماعاتها في مقر الحكومة اللبنانية، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعلنت السلطات اللبنانية، مساء اليوم، حصيلة جديدة لقتلى الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت، أمس الثلاثاء، وخلّف أرقاما كبيرة من الضحايا والخسائر المادية.

وذكر وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 135 قتيلا، مشيرا إلى أن أعداد المفقودين وصلت إلى 80 شخصًا.

وكانت الأرقام السابقة التي نشرت قبل ساعات، قد تحدثت عن سقوط 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وتوقع حسن، في وقت سابق أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع في ظل وجود العديد من المصابين في حالة خطيرة.

وقال وزير الصحة اللبناني، إن الكثير من الجرحى لا يتلقون العلاج حتى الآن، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تجهيز 6 مستشفيات ميدانية من أجل استيعاب هؤلاء.