25 مرشحا بالأقصر يتنافسون علي مقعدين في مجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وبلغ عدد المرشحين في الأقصر 25 مرشحًا، بينهم 4 سيدات، و3 مرشحين ينتمون إلى حزبي مستقبل وطن وحماة وطن.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة الأقصر:-

1- محمد عبد العليم حسين والشهرة الشيخ الضبعاوى

2- الضوى أحمد الضوى والشهرة ناصر الضوى

3- محمد فتحي أحمد والشهرة النوبي فتحي

4- حسين سليمان حسين

5- عبد الناصر ثروت محمد الغزالي والشهرة عبد الناصر الغزالي 6- خالد ابو القاسم عبد الجليل م

7- أحمد مصطفي ابو الحمد الشهرة أحمد ابو الحمد

8- عادل محمد احمد محمود

9- حسام يوسف نصار عبد الكريم والشهرة حسام نصار

10- صلاح الدين محمد النحاس أحمد والشهرة عصام النحاس

11- محمد أبازيد أحمد عبد العال

12- أحمد عبد الحميد قناوى والشهرة أحمد الضبع

13- سحر رجب أمين والشهرة هالة رجب

14- منى عبد الستار أحمد عبد الحليم

15- محمد النوبي عامر والشهرة تقادم العمدة

16- محمد عطا الله اسماعيل إبراهيم

17- إيمان محمد محمود هلال والشهرة إيمان هلال

18- محمد أحمد عبد الرحمن والشهرة محمد العوامي

19- نعمة محمد أحمد

20- أسامة محمد فؤاد والشهرة أسامة حباتر

21- محمد عبد الغنى محمود

22- وائل نصر الدين أحمد

23- محمد عبد العاطي متولى

24- حسن محمد الطاهر ابراهيم

25-أحمد محمد نصير