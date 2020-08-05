كفر الشيخ تستعد لانتخابات "الشيوخ" بخطة مواجهة كورونا

أعلنت محافظة كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة تجهيز مقار انتخابات مجلس الشيوخ، بكل دقة، وتعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة.

وأعلنت المحافظة في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، تشكيل غرف فرعية بمجالس المدن، لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فيما أكد مصدر بالمحافظة، صدور توجيهات من المحافظ بتوفير كشافات شحن ومولدات كهربائية بكل مقر انتخابي، على أن يتم التنسيق مع الوحدات المحلية والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية.

وأوضح انه تم التوجيه أيضً بتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي بالتنسيق مع الشئون الصحية، مع وضع التسهيلات الأزمة لانتقالات القضاة الى مقار لجانهم من خلال توفير سيارات لنقلهم، وتكليف موظف من العاملين بالوحدات المحلية ليقوم بدور المتابعة المستمرة للجان والإبلاغ عن أي أحداث غير عادية بالمقار الانتخابية .