القاهرة.. 98 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد بانتخابات مجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملا في خوض أصوات الناخبين.

واحتلت القاهرة قمة الدوائر الأكثر في عدد المترشحين فردي بنحو 98 منافساً يتسابقون على 10 مقاعد، لتلحق بها الجيزة بـ73 مرشحاً، موزعة كالآتي: 8 مرشحين لحزب مستقبل وطن و6 مرشحين لحزب حماة الوطن و3 مرشحين لحزب الوفد ومرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري ومرشحان لحزب الجيل الديمقراطي ومرشح واحد لحزب الإصلاح والنهضة ومرشحان لحزب مصر القومي ومرشح واحد لحزب الغد ومرشح لحزب مصر بلدي.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة القاهرة الآتي:

1- عبدالحى الرفاعى محمد عبيد

2. احمد حسين فايق صبور

3. جمال ابوالفتوح محمد محمد ابراهيم

4. ياسر محمد زكى ابراهيم

5. فؤاد سعد فؤاد عبدالسلام القاضى

6. محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى

7. خالد مصطفى عبدالوهاب عبدالرحيم

8. احمد سمير سيد زكريا

9. رأفت كمال زكى سوس

10. عمر جلال حسن محمد هريدى

11. ابوهنطش عبدالمجيد احمد

12. ايمن مرسى زكى مرسى

13. طارق عبدالحى الدسوقى شعبان

14. كمال نجيب فرنسيس القس

15. محمود محمد سعيد احمد

16. بشرى حليم ملك بشاره

17. عبدالرافع على السيد درويش

18. بهاء الدين سيف النصر متولى كلوب

19. نجلاء ابراهيم محمود عطيه

20. عبير عبدالغفار حامد محمود

21. جميل صلاح احمد سعداوى

22. نبيل محروس حنين مقار

23. هبه عبدالوهاب متولى الصباحى

24. محمد ابوالمحاسن محمد عكاشه

25. اشرف حليم مليك بشاره

26. محمود فتحى احمد محمد روشبيك

27. امانى مختار عبدالحافظ محمد

28. احمد عفيفى مصطفى السيد

29. نيفين جميل شفيق واصف

30. رباب محمد عبدالعزيز محمد

31. حمدى كمال عبدالعظيم الشحات

32. محمد عبدالمنعم محمد خليل

33. عبدالعزيز فهمى محمد مرسى

34. سعيد محمد محمد سليم

35. شيماء نبيل محمد شافعى

36. سالى محمد عبداللطيف المغازى

37. حنان طلعت منصور حسن

38. وفاء محمد ابراهيم حسن

39. ياسر محمد سليمان خليفه

40. وليد انور محمد عبدالوهاب

41. هادى لويس بباوى مرجان

42. علاء محمد كمال عبدالحكيم حسن

43. حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم

44. محمود عمر محمود عمر مسعود

45. اسلاماه مدحت محمد احمد مصطفى

46. احمد محمود ابراهيم ثعلب

47. ليلى انور محمد عطيه نجم

48. محمد عبدالرحيم سيد محمود

49. محمدسمير عبدالفتاح صالح رشيد

50. محمد متولى محمد متولى رمضان

51. منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد

52. احمد سمير موسى عطيه

53. ماجد احمد يوسف محمد ابوتكيه

54. امل فضل احمد عبدالقادر

55. عادل شفيق جندى يوسف

56. صابر عبدالوارث مطاوع خيرالله

57. احمد سيد حنفى حسن

58. ممدوح محمد حافظ عبدالمجيد

59. اشرف عبدالمنعم محمد عبدالنعيم

60. حنان عبدالله محمد محمود على الشاذلى

61. حازم نصر توفيق خليل

62. حازم فتحى السيد حسين مرعى

63. هبه عادل محمود محمد

64. ايهاب مرقس خليل فليب

65. وجدى ابوزيد اسماعيل ابوزيد سعده

66. محمد السيد حسن امام محمد

67. سمير محمد عبده سليمان

68. صفاء على محمد محمد طنطاوى

69. المعتزبالله محمد محمد نورالدين

70. نجيبه بهجت حسن البابلى

71. جيهان لطفى عبدالعزيز نونو

72. سمير بدرالدين عبدالمجيد خيرى

73. هانى سامح سيد محمد السيد

74. ايهاب احمد عبدالقادر احمد مصطفى النمر

75. على صبحى على زيدان

76. مها السيد حسن سليم

77. خلف عوض ابراهيم عوض

78. نبيل فتح الله عبدالمطلب

79. وليد سعيد عبدالمنعم عباس

80. ايمن عبدالله محمد اسماعيل جمعه

81. ايمان سيد عبدالعزيز احمد الريس

82. اسراء عمران احمد عبدالكافى

83. خالد عبدالرؤف محمد شحاته

84. احمد رجب محمد محمد

85. ايهاب جمال عبدالجواد محمد احمد

86. ايمن فتحى السيد عبدالواحد

87. احمد حسين كامل عبدالصمد

88. شريف احمد عبدالغفار حموده

89. اميره مجدى طلعت ذكى

90. عصام فتحى محمد مرزوق

91. عزه محمد محمود عبدالحافظ

92. زينب احمد فهيم عباس

93. حلمى ابوالفتوح عبدالخالق عمار

94. مهاب رجب نصر رجب

95. شريف محمد صبرى محمود على الحلو

96. محمود ادهم محمد احمد محمد

97. حسناء محمودالرشيد محمد عجاج

98. شريف محمد احمد رشوان