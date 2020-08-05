29 مرشحا بالغربية يتنافسون على 5 مقاعد بمجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وتضم قائمة الغربية، 29 مرشحًا، منهم 7 في مدينة طنطا، و2 في مدينة المحلة، بينما سجل مركز المحلة 6 مرشحين، وفي مركز السنطة مرشحيّن اثنين، وفي زفتى 4، و3 في بسيون، وفي قطور مرشح واحد.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، والشعب الجمهوري بمرشح واحد، وحزب الحركة الوطنية بمرشحين، بينما يخوض حزب التحرير المصري المنافسة بمرشح واحد.

وشملت أسماء المرشحين بمحافظة الغربية كل من:-

1 - أحمد على محمد حماد.

2- إيهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل.

3 - عمرو محمد السعيد فهمى مصباح.

4 - محمود عبدالله أحمد حسين.

5 - أحمد محمد أحمد الشعراوي.

6- ياسر نبيه علي الجمل.

7 - أحمد متولي الصاوي هيكل.

8 - طارق صلاح عبدالرحمن مندور.

9 - أحمد مصطفى محمد الجعبري.

10- إبراهيم حسين عبد الرحمن البوشي.

11- شاكر محمود العدوي عمارة.

12- شيماء محمد سعد سعد دومة.

13- عبدالقادر فهمى محمد كيلاني.

14 - عمرو فكري على تمراز.

15 - عبدالله محمد أحمد القدح.

16- عمرو شعبان محمد رارة.

17- أسامه السيد محمود يوسف.

18- فتحي ثابت عبدالموجود علي.

19- آمال محمود محمد عامر.

20 - مصطفى إبراهيم على عبدالباري.

21- عبدالخالق محمد عبدالخالق جرامون.

22 - متولي أحمد متولي أبورية.

23 محمود على شوقى محمود زيدان

24 - سلامة عبدالرسول فرحات الصباغ.

25- محمد محمد جلال الدسوقي الفقي.

26 السيد عبدالنبي أحمد موج.

27- محمد مصطفى مصطفى غازى زيدان.

28 - حسام عبد الرؤف عبد المجيد الشيخ.

29- بيومي محمد سالم الغول.