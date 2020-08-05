الغربية تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بغرفة عمليات

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا علي أنه واجب وطني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات بالديوان العام، وبحضور نجوي العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحثهم علي ضرورة المشاركة والنزول للانتخابات والعمل علي حشد الموظفين، وتوعيتهم للنزول والإدلاء بأصواتهم لمن يختاروه.

وأكد محافظ الغربية، علي مديري الإدارات بضرورة إعداد قاعدة بيانات بكافة الأعمال بكل إدارة والتنسيق فيما بينهم لانجاز الإعمال، موجهًا بتوزيع مهم محددة لكل موظف يقوم بها مع المتابعة وتقييمه من حيث الأداء العملي للمهام المكلف بها.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع المدير المالي والشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات لعمل الهيكل الإداري للعاملين بالديوان العام.