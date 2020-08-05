محافظ الغربية يتابع صيانة وإصلاح المعدات المعطلة وحملات النظافة

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة وإصلاح المعدات المعطلة وكذا المكانس الموجودة ورفع كفاءتها وشراء عدد 6 آخرين لتغطية مدن وأحياء المحافظة.

ووجه المحافظ بتوحيد استهلاك المعدات من السولار والبنزين لعدم الاسراف، مطالبا بمتابعة عملية نقل الأسواق مع سرعة نقل سوق سمنود.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، ونجوي العشيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء، لمتابعة صيانة وإصلاح المعدات المعطلة على مستوى المحافظة.

كما بحث المحافظ مع السكرتير العام المساعد المعوقات في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا ضرورة التواصل مع المخالفين وتقديم التوعية اللازمة حتى يقوموا بتقديم طلب التصالح، موجها بتقديم ملف يومي لما تم تحصيله من إيرادات الدولة لكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع أصدر محافظ الغربية تعليمات مشددة بالتنبيه على أصحاب العمارات بسرعة طلاء الواجهات بلون موحد وخاصة بالشوارع الرئيسية خلال المدة السموح بها، وبعد ذلك سيتم قطع المرافق، وعدم رصف أي شارع إلا بعد عمل رصيف ويتم التنبيه بعدم وضع أي إشغالات بالشوارع والمتابعة المستمرة على الأسواق والمحلات لرفع أي إشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ووجه أيضا بطلاء أعمدة الإنارة باللون الفضي وتجميلها وإظهارها بمظهر حضاري.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية.

وفي نهاية الاجتماع أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بعمل وردية لعمال النظافة في الصباح الباكر حتى تكون الشوارع نظيفة مبكرا، والحفاظ على مظهرهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتزامهم بلبس الكمامة والجوينتي وتوفير احتياجاتهم من ملبس وأدوات.