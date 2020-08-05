مرشح "مستقبل وطن" بالجيزة: تجربة "الشيوخ" ستقوي المواطن سياسيا

قال عمرو عكاشة، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالجيزة عن حزب مستقبل وطن، إنه قد استمر في العمل السياسي منذ عام 2010، بالرغم من عدم نجاحه للانضمام لمجلسي النواب أو الشورى من قبلهم: "من بداية حياتي السياسية وأنا متجه لمجلس الشورى".

وأضاف "عكاشة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مجلس الشيوخ يحتاج لوجود خبراء في مختلف القطاعات، وهو ما يمتلكه لذا قرر الخوض في تلك الانتخابات المقبلة، موضحا أن اختيار الحزب للخبرات من أبناء الحزب هو أمر جيد ينتظره المشهد السياسي المصري.

وأكد أنه يقوم بالتواصل بشكل دائم مع المواطنين في دائرته بداخل مصر وخارجها، وذلك لإظهار جداولهم الانتخابية، وتوفر المؤسسة الحزبية الكثير من ما يحتاجه المرشحون في دوائرهم الانتخابية، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق والتفاعل الجيد مع المواطنين في الشارع، حيث إن خوض تجربة مجلس الشيوخ الجديدة ستعمل على تقوية المواطنين في الشوارع سياسيا: "الكيانات الحزبية دورها اللي جاي في العملية السياسية في مصر، والإنسان اللي طموحه سياسي لازم ينضم لحزب أو مؤسسة سياسية كبيرة".