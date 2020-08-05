بلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك لتعمده إشعال الفتنة بين الجماهير

تقدم سمير صـبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، لتعمده إشعال الفتنة بين جماهير الكرة المصرية - بحسب البلاغ.

وقال "صبري" في بلاغه: "نلتمس إصدار أمر فخامتكم باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب والتحقيق في البلاغ التالي، حيث كثرت البلاغات المقدمة ضد المدعو مرتضي منصور من جرائم مالية ومخالفات صارخة في بناء العقار الذي يملكه بمنطقة العجوزة أو بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي بخلاف وقائع السب والقذف والتطاول والتحريض على العنف والتهديد بالإيذاء وتكدير السلم والأمن، بخلاف جرائم الابتزاز والتربح واستغلال صفتة كنائب في البرلمان وما أكثرها، إن ما يقوم به رئيس نادي الزمالك الحالي، وقائع تمثل جرائم من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإشعال الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، متحصنا بستار الحصانة البرلمانية".

وأضاف البلاغ: "رئيس الزمالك يثير العديد من التساؤلات في الشارع المصري الذي يتعجب لماذا لا يحاسب هذا الكائن الانتهازي المتطاول سليط اللسان طويل اليد ومن يحميه ومن يسانده ومن يقويه ويجرؤه على انتهاك القانون دون أي حساب، وعلي ذلك يلتمس البلاغ من سيادتكم التفضل باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في وقائع السب والقذف والتهديد وإشعال الفتنة بين جماهير الكرة المصرية، التي يقوم بها رئيس النادي الحالي، مع طلب الإذن من مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لشروعه في الهروب للخارج وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة".