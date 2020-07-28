"الوطن" تقدم 3 بلاغات للنيابة ضد رئيس نادي الزمالك

تقدمت جريدة «الوطن» بثلاثة بلاغات جديدة للنائب العام ضد رئيس نادى الزمالك، لاتهامه بالسب والقذف، فى مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج «زملكاوى»، على قناة «الزمالك»، 30 يونيو الماضى، حيث تطاول فيها على رئيس مجلس إدارة الجريدة، محمود الكردوسى، ورئيس تحريرها، محمود مسلم، ومدير تحرير الرياضة، إيهاب الخطيب.

وتقدّم المحامى طارق جميل سعيد، المستشار القانونى لـ«الوطن» بالبلاغات الثلاثة، على أن يقدم خلال التحقيقات الأسطوانة المدمجة التى تحوى تسجيلاً بالصوت والصورة للمداخلة التى تضمّنت عبارات يعاقب عليها القانون، إضافة إلى اتهام رئيس النادى بالتهديد والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

وقال «سعيد» فى البلاغات «إن ما ارتكبه المشكو فى حقه يشكل جريمة التهديد، وكذا السب والقذف المنصوص عليها بالقانون، وتوافر أركان الجريمة من فعل الإسناد، وكذا توافر ركن العلانية».

وطالب المحامى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقه نحو تحريك الدعوى الجنائية ضده، وتعهد بتقديم الأسطوانة المدمجة التى تحتوى على الواقعة المذكورة فى البلاغ أمام النيابة المختصة.

وكانت محكمة جنايات الدقى أصدرت قراراً، أمس الأول، بعدم اختصاصها بنظر الجنح الصحفية أرقام 7741 و7746 و6489 و7780 لسنة 2016 المرفوعة من رئيس الزمالك ضد «الوطن»، وقال محامى الجريدة إنه مثل أمام المحكمة، فيما لم يحضر أحد عن المدعى.

ودفع «سعيد» بعدم اختصاص المحكمة، رغم أن بعض الدعاوى المنظورة سبق أن صدرت فيها أحكام بالبراءة لصالح «الوطن» وصحفييها، لكن الدفع المتعلق بالنظام العام كان عدم اختصاص المحكمة.

وأوضح «سعيد» أن «هذا القرار ليس غريباً على القضاء المصرى العادل، الذى أنصف «الوطن» من قبل فى قرابة 200 جنحة أقامها رئيس الزمالك ضد الجريدة وصحفييها، وانتهت جميعها بالبراءة».