غواصون يستغيثون من تكدس شاطئ النخيل بالمواطنين: "أنقذنا 2 من الغرق"

تحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ غرقى شاطيء النخيل وآخرهم "شادي"، عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في غلق الشواطئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة عقب حالات الغرق المتكررة في الآونة الأخيرة.

ورصد "المالحي" بكاميرا هاتفه تكدس المواطنين في شاطئ النخيل، اليوم، بعضهم داخل المياه والبعض الآخر يجلس على رمال الشاطئ، قبل غروب الشمس، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو الذي صوره المالحي.

وقال قائد الغواصين لـ"الوطن"، إن الاستهتار من المواطنين، يعني بالتبعية تكرار حدوث حالات الغرق، خاصة وأن الشاطئ ليس به أي منقذين، وأعداد المصطافين كبيرة منهم من يقف على الصخور ومنهم من ينزل إلى المياه.

وأضاف "المالحي"، أن الناس دخلت للشاطئ من بعد الساعة الخامسة مساءً دون تدخل من الأمن، لافتًا إلى أن أحمد شقيق شادي الأصغر هو من صور مقطع الفيديو بهاتف المالحي، "بناشد باسم غواصين الخير محافظ الإسكندرية وقوات الأمن أنهم يمنعوا المواطنين من التواجد في الشاطئ، إحنا نزلنا أنقذنا 2 من الغرق، ربنا يستر واليوم يعدي على خير".

وتابع: "حتى الآن لم تظهر نتيجة تحليل عينة جثة شادي غريق شاطئ النخيل، ولذلك إحنا (غواصين الخير المتطوعين)، متواصلين مع أهل شادي ويوميًا متواجدين في الشاطئ كنوع من جبر خاطر لوالده ووالدته".