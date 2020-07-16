محافظ الإسكندرية: إنشاء سور بطول 1800 متر على امتداد "شاطيء النخيل"

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن شاطيء النخيل من الشواطيء الخطرة، حيث شهد من قبل غرق 15 شابًا في يوم واحد، موضحًا أنه سيجري إنشاء سور بطول الشاطيء كله، 1800 متر للتحكم في عملية الدخول والخروج.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، إن شواطيء الإسكندرية تمتد بطول 65 كيلو متر، مستطردًا: "هنكذب على نفسنا لو قولنا هنمنع الجميع من نزول البحر".

وتابع: "يجب أن يلتزم المواطن ويكون عنده وعي في عدم نزول البحر في ذلك الوقت، أو في وقت الأمواج المرتفعة".