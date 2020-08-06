اجتماع للوطنية للانتخابات لبحث الترتيبات النهائية قبل التصويت بالشيوخ.. اليوم

يعقد اليوم الخميس، مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اجتماعاً لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر أن تبدأ عملية التصويت فيها للمصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس الجاري، ويومي 11 و12 أغسطس بالداخل.

في سياق متصل، يبدأ المستشار لاشين إبراهيم، اعتبارا من اليوم، في توجيه رسائل عبر وسائل الإعلام المرئية وخاصة التليفزيون المصري، للناخبين لحثهم على المشاركة في الانتخابات باعتبارها احد المكتسبات والحقوق التي كفلها الدستور، فضلا لما يمثله مجلس الشيوخ من إضافة للحياة النيابية والسياسية في مصر عقب النص عليه بتعديلات الدستور التي وافق عليها الشعب المصري في استفتاء شعبي في إبريل 2019.

وكانت الوطنية للانتخابات استحدثت نظام جديد لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من القضاة بالهيئات والجهات القضائية المختلفة للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع فى الداخل والمحدد له يومى 11 و12 أغسطس.