8 مرشحين بشمال سيناء يتنافسون على مقعدين بـ"الشيوخ"
كتب:
حسين ابراهيم
10:24 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.
ويتنافس 8 مرشحين على مقعدين اثنين بمدن وقرى المحافظة، هم:
1- مروة العيسوي عن حزب مصر القومي.
2- فايز إبراهيم أبوحرب فايز أبوحرب على قائمة حزب حماة وطن.
3- عبد العزيز محمود عبد العزيز.
4- محمود سعد عبد العزيز محمود سعد "مستقل".
5- عبد الكريم يسن عبد الكريم بدوى "مستقل"، من رموز عائلة بدوي بالعريش.
6- سالم شتيوى سالمان غنيم سالم العكش، عن حزب مستقبل وطن، وهو شيخ قبيلة العقايلة، وقاضى عرفي، ورئيس مجلس سابق.
7- نبيل محمد صالح بدر نبيل حطب "مستقل"، موظف بمديرية الصحة، وهو من أبناء المحافظات المقيمين فى شمال سيناء.
8- منصور الرياضي، "مستقل" من مدينة بئر العبد.