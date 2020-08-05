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8 مرشحين بشمال سيناء يتنافسون على مقعدين بـ"الشيوخ"

كتب:

حسين ابراهيم
10:24 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
شمال سيناء

شمال سيناء

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين. 

ويتنافس 8 مرشحين على مقعدين اثنين بمدن وقرى المحافظة، هم:

1- مروة العيسوي عن حزب مصر القومي.

2- فايز إبراهيم أبوحرب فايز أبوحرب على قائمة حزب حماة وطن.

3- عبد العزيز محمود عبد العزيز.

4- محمود سعد عبد العزيز محمود سعد "مستقل".

5- عبد الكريم يسن عبد الكريم بدوى "مستقل"، من رموز عائلة بدوي بالعريش.

6- سالم شتيوى سالمان غنيم سالم العكش، عن حزب مستقبل وطن، وهو  شيخ قبيلة العقايلة، وقاضى عرفي، ورئيس مجلس سابق.

7- نبيل محمد صالح بدر نبيل حطب "مستقل"، موظف بمديرية الصحة، وهو من أبناء المحافظات المقيمين فى شمال سيناء.

8- منصور الرياضي، "مستقل" من مدينة بئر العبد.

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