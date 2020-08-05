إليسا تشكر الدول العربية التي ساعدت لبنان

قدمت المطربة اللبنانية إليسا، الشكر لجميع الدول العربية التي قدمت المساعدات للبنان بعد حادث الانفجار.

وكتبت إليسا عبر تويتر "شكرا لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان. السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.‏ شكر لفرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا.‏ الإنسان واحد وإنتو أثبتو هالشي‏⁧‫".

ونشرت الفنانة إليسا صورا من منزلها عبر حسابها الشخصي علي تويتر، أظهرت المنزل متُهشما، ما يوضح اقترابه من موقع مرفأ بيروت الذي وقع فيه انفجار شديد.

وعلقت إليسا علي الصور قائلة: "نفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟".

وطمأنت الفنانة إليسا جمهورها اللبناني والعربي على صحتها، عبر تويتر: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وإنشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان".