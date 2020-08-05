جمارك سفاجا تحبط محاولات لتهريب أسلحة وطائرة تجسس

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، من ضبط 8 محاولات تهرب جمركي لطبنجة 6 مم، وكمية من الملابس الجاهزة والأحذية، ومستحضرات التجميل، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 520 ألف و933 جنيهًا.

وأُحبطت المحاولات الخمس المحاولات الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة على العبارة القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة، حيث تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ5 ركاب مصريين قادمين من السعودية.

وبالمعاينة الفعلية تم ضبط طبنجة سلاح ناري 6 ملي، و288 قطعة ملابس جاهزة جديدة رجالي، و 244 قطعة حريمي، و46 فستان سواريه، و100شال حريمي، و100مفرش سفرة، و8696 مبسم سجائر من لدائن و2 لفة تبع، وغيرها من المضبوطات.

أما المحاولات الثلاث الأخيرة فاُكتشفت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب، حيث تم ضبط طائرة تعمل بالريموت مزودة بكاميرا، وكمية من المبيدات الحشرية والملابس الجاهزة والأحذية المتنوعة مخبأة داخل الأمتعة الشخصية لثلاثة ركاب قادمين من السعودية.

وبلغ التعويض الجمركى المستحق عن المضبوطات 25 ألف و796 جنيهًا.