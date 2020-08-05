الإعلامي باسل الزارو يطالب بالتبرع للبنان

طالب الإعلامي الأردني باسل الزارو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جمهوره بالتبرع لصالح متضرري لبنان.

وكتب باسل: "عشت سنتين في لبنان وماشوفتش من أهلها وناسها غير كل خير وحب وكرم، اللي حصل ده بجد يوجع القلب قوي لكل حد يقدر يساعد بأي حاجه أو يتطوع ادخلوا على اللينك اللي في آخر البوست بجد لبنان مايستاهلش كل اللي بيحصل ده .. ربنا يحفظكم و يحميكم يا رب".

ووقع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.