47 مرشحا بالشرقية يتنافسون على 7 مقاعد بمجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملًا في حصد أصوات الناخبين.

وتنشر "الوطن" أسماء 47 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد فردية، منهم 7 عن حزب مستقبل وطن، و26 مستقلين، ومرشح عن حزب المؤتمر، و8 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشحين اثنيّن عن الوفد، ومرشح واحد لكل من حزب التحرير المصري، وحزب الحركة الوطنية، وحزب التجمع، وحزب أبناء مصر.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من:

1- عبدالمجيد عبدالعاطى عبدالمجيد الأشقر.

2- محمد محمد السيد الصالحي.

3- عمرو محمد عبدالحميد التونسي.

4- أحمد صلاح فريد الطاروطي.

5- محمد سليم السيد عطية أبو الخير.

6- نور الدين السيد محمد الحسينى على هاشم.

7- أحمد أنور محمد شاهين.

8 - أحمد عبدالرؤف أحمد علي.

9 - يحى كمال عبدالسلام منصور.

10 - العاصمى عبدالرحمن حمد عبدالرحمن.

11- عاطف توفيق اسماعيل حسيني.

12- رحاب محمود أحمد الهندى سلطان.

13- أحمد عطيه محمد محجوب.

14- كمال أحمد عطيه شاهين صقر.

15 - محمد السيد أحمد عطيه سالم.

16 - السيد حامد عبدالرحمن وهدان.

17 - محمد خليل ذكى أحمد علي.

18- إبراهيم السيد حامد محمد.

19 - فاطمة سليمان على سليم.

20 - شريف عبداللطيف محمد طلبة.

21- السيد محمد محمد شعبان لاشين.

22- صبحى محمد السيد حجاب.

23- حنان عبدالله طلبه دنيا.

24- أيمن محمد الهادى حسينى المسلمي.

25- منصور احمد عبد الغنى محمد.

26- أحمد هاشم محمد حسن.

27- هويدا محمد عبدالمنعم محمد عبدالقادر.

28- ريمون جرجس العمده عوض الله جرجس.

29- سعيد عبدالرحمن عوض الله هيكل.

30- خالد محمد هلال حسن هلال.

31-هانى سعد محى الدين محمد.

32- أسامه عبدالهادى على عطية.

33- هشام فتحى محمد محمد محمد.

34- محمد منصور محمد مصطفى جبر.

35- سهام محمد محمد هاشم.

36- محمد محمدى محمد شاهين.

37- محمد على حسن على عويضة.

38- سعد السيد محمد ابراهيم زقزوق.

39- عبدالله محمد محمد الغزالي.

40- عبد الحكيم محمد إسماعيل السيد نور الدين.

41- أحمد يوسف محمد على.

42- أحمد سعد حسن سعد الشيخ.

43- أمير فتحى السيد عيسى.

44- حسن على إبراهيم سعد.

45- محمد عبدالصادق محمد.

46- مرسى أمين محمد على.

47- تامر سامى إسماعيل جعفر.