تعليم الشرقية تعلن شروط الالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية

أعلن رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قيام الوزارة بفتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسي 2020 -2021 اعتباراً من السبت الموافق 8 أغسطس وحتى الأربعاء الموافق 30 سبتمبر.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية كالآتي "أن يكون الطالب ناجحاً في الصف السادس الابتدائي ومنقولاً للصف الأول الإعدادي، وسداد مبلغ (خمسون جنيها) قيمة سحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادية، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة، اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة، واجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقرر فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابعة لها المدرسة، في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، وفقاً للشروط التالية: "سحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوي وقيمته (خمسون جنيهًا) وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي (نظر، صدر، قلب، صورة تحليل دم كاملة، اختبار ذكاء) على أن يكون من التأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاقها المدرسة، واجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية، وحصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو أفريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقاً للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة.

وتابع: حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقاً للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب / الطالبة، وأن تكون بطولات الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقاً للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب/ الطالبة، ويمكن قبول الطالب الحاصل على بطولات مدرسية محلية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحادات أو المناطق الرياضية المختصة، على أن يكون مستوفياً لدرجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها.

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حالة قبول الطالب واجتيازه جميع الاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية والكشف الطبي يتم سداد مبلغ وقدره (خمسمائة جنيه). بزيادة سنوية قدرها 7%.