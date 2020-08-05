ماجدة الرومي توجه رسالة للزعماء العرب.. وتؤكد: ندفع ثمن حروب الآخرين

قالت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، إنها تتمنى من الدول العربية أن يكون تفجير مرفأ بيروت درس لها والابتعاد عن الانقسامات الداخلية والشرذمة والخيانات، ويكون هناك وحدة صف، مؤكدة أن لبنان يدفع ثمن حروب الآخرين.

وأضافت الفنانة ماجدة الرومي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، "أنا جيت من قرية حولها ناس من طوائف تانية، كان فيه قرية درزية وقرية مسلمة وقرية مسيحية كنا بنروح المدرسة سوا ونرجع سوا".

وتابعت: "أنا مع وحدة الصف العربي، وأحب أوصل صوتي لكل زعيم عربي عم يسمعني اليوم، الوقفة التضامنية معنا تعني وقفة مع العرب جميعا الناطقين باللغة العربية".