مديرة منزل هيفاء وهبي تخضع لعملية جراحية بعد إصابتها في انفجار بيروت

أعلنت المطربة هيفاء وهبي خضوع مديرة منزلها إلى عملية جراحية بعد إصابتها أثناء انفجار لبنان.

وكتبت هيفاء، عبر موقع تويتر، ردا على سؤال المطربة أحلام عن حالة مديرة المنزل "كلنا بخير الحمد لله روبي عملت عملية وهي في تحسن، الله يشفي كل مصاب ويشفي بلدنا من الدمار والفساد، شكرا لسؤالك حبيبتي".

وكشفت أمس اللبنانية هيفاء وهبي عن إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، أدعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها . ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.