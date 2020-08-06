جولة ومؤتمر لمرشحي مستقبل وطن لمجلس الشيوخ في دمياط

استقبل أهالي منطقة الأعصر مرشحي حزب مستقبل وطن على مقعدي الفردي والقائمة وليد صلاح التمامي ومحمد علي أبو حجازي، خلال جولة انتخابية بمنطقة الأعصر دائرة قسم ثاني دمياط.

وعرف المرشحين نفسهما للناخبين وتحدثوا معهم عن برنامجهما الانتخابي وبرفقتهم أعضاء من الحزب خلال جولة انتخابية على مقاهي المنطقة، كما تبادل المرشحان الأحضان مع أهالي المنطقة.

كما نظم مرشحو حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ في محافظة دمياط، مؤتمرا جماهيريا بقرية السنانية، حيث استقبل أهالي السنانية كل من المهندس وليد صلاح التمامي وأحمد البلشي المرشحان على المقعد الفردي والمحاسب محمد أبو حجازي المرشح عن القائمة.

ووعد المرشحون الحضور من أهالي المحافظة بالعمل على حل المشكلات التي تعاني منها دمياط، هذا وحرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع المرشحين.