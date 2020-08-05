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جولات لمرشحي "الشيوخ" في دمياط بالمصافحة والاختلاط رغم أزمة كورونا

كتب:

سهاد الخضري
10:38 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
وليد التمامي

وليد التمامي

قام المهندس وليد صلاح التمامي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي بجولة انتخابية بقرية أم الرضا دائرة مركز كفر البطيخ، واستخدم مؤيدوه مكبرات الصوت في الدعايا له حيث حرص التمامي على التسليم باليد وتبادل الأحضان مع مؤيديه كما جابت السيارات الملاكي والتريلات في مسيرة لتأييده.

كما قام التمامي بجولة بقرية كفور الغاب التقى فيها المواطنين لشرح برنامجه الانتخابي كما جابت مسيرة بالتكاتك شوارع القرية دعما له.

وقامت الدكتورة نجلاء محمود المرشحة الوحيدة لعضوية مجلس الشيوخ على المقعد الفردي مستقل بجولة سيرا على الأقدام بقرية عزب المرابعين، وذلك في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.

 

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