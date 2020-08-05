بايدن لن يحضر مؤتمر للموافقة على إعلان ترشيحه بسبب كورونا

أعلن منظمو مؤتمر الحزب الديموقراطي في ميلووكي بويسكانسن، اليوم، أن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن لن يحضر شخصيا إلى المؤتمر للموافقة على إعلان ترشيحه، وذلك "بهدف حماية الصحة العامة" مع تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح منظمو المؤتمر الذي يعقد بين 17 و20 أغسطس الجاري أنهم اتخذوا هذا القرار "بعد مشاورات مع مسؤولين في الصحة العامة وخبراء، أكدوا خطورة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف المنظمون، في بيانهم أن "المتحدثين في المؤتمر، وبينهم نائب الرئيس (السابق) بايدن، لن يحضروا إلى ميلووكي لحماية الصحة العامة".

ولفت المنظمون، إلى أن بايدن سيلقي خطابه لقبول الترشيح رسميا من ولاية ديلاوير حيث يقيم على أن يتم لاحقا كشف المكان والموعد. وتجعل هذه السابقة المؤتمر يتم عبر الإنترنت بشكل كامل.

من جهته، أعلن خصمه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، اليوم، أنه يدرس إمكان إلقاء خطاب قبوله الترشح للانتخابات الرئاسية في البيت الأبيض، بدون أن يشارك في مؤتمر الحزب الجمهوري.

وتمثل المؤتمرات تقليدا متجذرا في الحياة السياسية الأمريكية، وتكون في العادة إشارة الانطلاق الرسمية للحملة الانتخابية حين يلقي المرشحون خطاباتهم في حضور آلاف المشاركين، وتنقلها مباشرة التلفزيونات الكبرى.

ورغم حملته الصامتة التي قادها أساسا من منزله في ويلمنجتون في ديلاوير، يتقدم جو بايدن "77 عاما" على دونالد ترامب "74 عاما" في استطلاعات الرأي.

لكن الرئيس الجمهوري يحظى بـ"منصة" تعطيه أفضلية، هي خطاباته في البيت الأبيض. مع ذلك، تعرض ترامب لانتقاد لاذع لطريقة إدارته الوباء، وتنظيمه اجتماعات ورحلات في خضمّ الأزمة لم يكن يضع في غالبيتها كمامة واقية.

وستبث خطابات مؤتمر الديموقراطيين كل ليلة بين 17 إلى 20 أغسطس الجاري، ويمكن للأمريكيين "في أرجاء البلاد" إلقاء مداخلات طوال اليوم عبر الفيديو.

وأكد المسؤول عن تنظيم الفعالية جو سولمونيزي، إن "هذا المؤتمر غير التقليدي سيطلق جو بايدن نحو الفوز في نوفمبر".