ماجدة الرومي تدعو زعماء العرب للتضامن معا

قالت الفنانة ماجدة الرومي، إن الشعب اللبناني يريد أن يعيش بكرامة دون أن يتعرض للإذلال، فاللبنانيين ما تعودو أبدًا على الذل، وكانوا يخترعون المستحيل من أجل المعيشة بكرامة، "العراق وسوريا وفلسطين وليبيا ولبنان النسخ العربية فيها أحداث وسيناريوهات متشابهة".

وأضافت "الرومي"، خلال حوارها في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن لديها خوف على مصير العالم العربي، داعية دول الخليج والعالم العربي الوقوف جميعا وقفة تضامن، "سموها وحدة عربية سموها تضامن، سموها زي ما تسموها".

وأوضحت الفنانة اللبنانية، أنها تثق أن الاتحاد فيه قوة، وكلما تفرقنا كلما ضعفنا "ده رأيي الشخصي، نوجه نداء لكل الزعماء العرب بكل وجع قلب لبنان اليوم، بوحدتنا نقدر نصد أي شر عنا".