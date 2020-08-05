رئيس التحرير

محمود مسلم

بومبيو: سنعمل بوسيلة أو بأخرى لتمديد حظر السلاح على إيران

كتب:

(وكالات)
11:12 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال بومبيو: "الأسبوع المقبل، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف بومبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعمل "بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران"، مشددا على أنه "واثق" بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.

اقرأ المزيد:

بومبيو سيعيد تقييم منح استثناءات للعراق من عقوبات إيران

مبعوث أمريكي يهدد بتفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران

عاجل.. فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل وزير الداخلية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد إيران