بومبيو: سنعمل بوسيلة أو بأخرى لتمديد حظر السلاح على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال بومبيو: "الأسبوع المقبل، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف بومبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعمل "بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران"، مشددا على أنه "واثق" بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.