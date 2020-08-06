إحصاء لـ"رويترز": وفاة شخص كل 15 ثانية بفيروس كورونا

كشف إحصاء أجرته وكالة «رويترز» للأنباء أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 700 ألف على مستوى العالم، أمس، بمعدل شخص كل 15 ثانية.

ووفقاً لحسابات الوكالة التى استندت إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين، فإنه يتوفى 5900 فى المتوسط كل 24 ساعة، نتيجة الإصابة بمرض «كوفيد 19»، ما يعنى وفاة 247 كل ساعة، أو شخص كل 15 ثانية. وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك من أعلى الدول تسجيلاً للوفيات بسبب الوباء.

وتسبب كورونا بوفاة أكثر من 700 ألف فى العالم منذ ظهوره فى الصين فى ديسمبر الماضى، بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس»، وأحصيت فى العالم 700 ألف و489 حالة وفاة من بين 18,547,833 إصابة، وتبقى أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً مع 211 ألفاً و365 وفاة، وسجلت نحو نصف الوفيات فى العالم فى الدول الأربع الأكثر تضرراً وهى الولايات المتحدة 156 ألفاً و806 والبرازيل 95 ألفاً و819 والمكسيك 48 ألفاً و869 وبريطانيا 46 ألفاً و299.

وسجّلت الولايات المتحدة 1302 وفاة جديدة مرتبطة بـ«كوفيد 19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، أعلنته أمس. وقالت لجنة الصحة العامة فى الصين، إنها سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى، أمس الأول.