"الصحة العالمية" توافق على إجراء تحقيق دولي حول فيروس كورونا في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنها اتفقت مع الجانب الصيني على شروط التحقيق الدولي حول سبب ظهور جائحة كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة، في بيانها، "صاغ خبراء منظمة الصحة العالمية والصينيون شروط البحث وبرنامج عمل فريق دولي بقيادة منظمة الصحة العالمية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت المنظمة إلى أن الفريق المتقدم من خبراء منظمة الصحة العالمية والذين وصلوا إلى الصين، أنهى مهمة "وضع الأساس" للجهود المشتركة لتحديد منشأ الفيروس.وأكدت المنظمة في بيانها، على أن الدراسات الوبائية ستبدأ من مدينة ووهان لتحديد المصدر المحتمل للعدوى في الحالات المبكرة لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال مدير برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، بأن خبراء المنظمة تلقوا معلومات عن نتائج التحقيق الأولي حول مصادر (كوفيد-19) من الجانب الصينيين.

وكانت السلطات الصينية قد أخطرت منظمة الصحة العالمية يوم 31 ديسمبر من عام 2019، حول تفشي مرض يصيب الرئة غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي). وحدد الخبراء أن العامل المسبب للمرض يعود إلى فيروس كورونا المستجد وبعد ذلك تمت تسمية العدوى رسميًا باسم (كوفيد-19)، ونتيجة لذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار وباء كورونا المستجد في11 مارس.