البرازيل: تسجيل 45392 إصابة جديدة و1088 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 45392 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2.7 مليون حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن السلطات سجلت أيضا 1088 حالة وفاة جديدة؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 93563 حالة.

كولومبيا: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 306181 حالة

وفي كولومبيا، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 306181 حالة، عقب تسجيل 10673 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الكولومبية، اليوم، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10330 حالة، وذلك عقب تسجيل 225 حالة وفاة جديدة.

وفي المكسيك، ارتفعت حصيلة إصابات كورونا المستجد في البلاد إلى 434 ألفا و193 حالة، عقب تسجيل 9556 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية،

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 47 ألفا و472 حالة، وذلك عقب تسجيل 784 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.