التخلص من التوتر و تحسين المزاج.. "الصحة" توضح أهمية النوم الكافي للمناعة

قدمت مبادرة 100 مليون صحة مجموعة نصائح هامة للمواطنين بشأن عدد ساعات النوم والصحة بشكل عام.

وذكرت المبادرة، عبر الصفحة الرسمية، إن قلة النوم تساعد على إضعاف جهاز المناعة في الجسم مما يؤدي إلى تسهيل الإصابة بالعدوى بالبكتريا والفيروسات المختلفة.

وأشارت المبادرة إلي أن الفرد لابد وأن يأخذ قسط كاف من النوم ما بين 7 لـ 9 ساعات، لافتة إلى أن مواعيد النوم مع ممارسة النشاط الحركي خلال اليوم يساعد في الحصول على جسم وصحة قادر على مقاومة لأي أمراض.

واوضحت المبادرة أن النوم الكافي يساعد في الوقاية من أمراض القلب، كما يساعد النوم بالشكل الجيد على التقليل من الالتهابات التي توجد بالجسم، وتقوية المناعة.

وأضافت المبادرة أن النوم به فوائد على العقل فيساعد في تحسين الذاكرة مما يقلل من الإصابة بالزهايمر والخرف، وتحسين الحالة المزاجية حيث إن النوم يؤدي إلى تعديل الحالة المزاجية خلال فترة النهار فضلا عن التخلص من التوتر والقلق حيث أن قلة النوم يعرض الإنسان إلى الاصابة بالاكتئاب.