عاجل.. حريق يلتهم طابقين بمجمع محاكم قنا بسبب عقب سيجارة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، على حريق نشب في طابقين بهما مخلفات أوراق موجودة بمجمع محاكم محافظة قنا، نتيجة إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب فى طابقين بهما مخلفات أوراق قضايا قديمة وقمامة نتيجة إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة دون وجود خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق في مخلفات أوراق وقمامة بمجمع محاكم مدينة قنا، وجرى الدفع بـ3 سيارات أطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى اللطوابق الأخرى بمجمع المحاكم.