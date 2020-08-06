بورسعيد: 8 مرشحين يتنافسون على مقعد فردي بانتخابات مجلس الشيوخ

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملا في خوض أصوات الناخبين.

واحتلت بورسعيد القائمة رقم 20 في عدد المترشحين "فردي" بنحو 8 متنافسين يتسابقون على مقعد واحد، موزعة كالآتي: مرشح فردى لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الوفد، ومرشح لحزب المؤتمر ومرشح لحزب حماة وطن، ومرشح لحزب مصر المستقبل، و3 مستقلين.

جاءت أسماء المرشحين بمحافظة بورسعيد كالآتي:

1- عاطف محمد محمد حسنين علم الدين

2- مجدى محمد محمود النقيب

3- سليمان محمد عبدالعزيز سليمان

4- أحمد علي أحمد كمال أحمد حسن عزام

5- أحمد محمد جوهر زايد جادالله

6- محمد متولى محمد حسنين

7- عمرو عبدالحميد محمد السيد

8- محمد السيد ابوالعطا شلبى أبوالعطا