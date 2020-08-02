المقاعد الفردية.. منافسة حزبية شرسة

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ منافسة شرسة بين الأحزاب على المقاعد الفردية بالمحافظات أملاً فى حصد مقاعد الفردى الـ100، فيما تنظر القائمة الوطنية من أجل مصر، القائمة الوحيدة بدوائر نظام القائمة، الحصول على 5% من الأصوات المسجلة بقاعدة بيانات الناخبين بكل دائرة لحصد مقاعدها الـ100، وترصد «الوطن» المنافسة المشتعلة بين الأحزاب كالآتى:

القائمة الوطنية من أجل مصر:

هى القائمة الوحيدة فى السباق الانتخابى موزعة على ٤ دوائر.

35 مرشحاً للقائمة بكل من دائرتى «قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا» و«شمال ووسط وجنوب الصعيد».

15 مرشحاً للقائمة بدائرتى «قطاع شرق الدلتا» و«قطاع غرب الدلتا».

27 دائرة فردية بانتخابات مجلس الشيوخ.

منافسة الأحزاب فى الماراثون الانتخابى:

- 24 حزباً تخوض انتخابات مجلس الشيوخ فى الماراثون الحالى.

- استطاع حزب مستقبل وطن اقتناص نصيب الأسد فى عدد المقاعدة التى يتنافس عليها بالدفع بـ151 مرشحاً.

- ينافس حزب حماة وطن بـ60 مرشحاً على المقاعد الفردية والقائمة.

300 عضو عدد نواب مجلس الشيوخ بالقانون الجديد.

شروط فوز القائمة الوحيدة بالانتخابات:

الحصول على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بكل دائرة من الدوائر الأربع التى تخوض عليها المنافسة.

إذا كان عدد المقيدين فى الدائرة 10 ملايين ناخب يلزم لإعلان فوز القائمة الوحيدة المترشحة فى هذه الدائرة الحصول على 500 ألف صوت.

تحركات الأحزاب لدعم مرشحيها:

- الاستعانة بنواب البرلمان فى دعم مرشحى الحزب بالدوائر الانتخابية.

- التنسيق مع الأحزاب الأخرى على مستوى الدوائر للتغلب على اتساع مساحتها.