أول يوم دعاية لـ"الشيوخ".. منافسة شرسة على الفردي وخيام بدوية ولقاءات على المقاهي وجولات بالقرى

شهد أول يوم فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، مع الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، تحركات مكثفة من المرشحين خصوصاً على المقاعد الفردية، لتعريف الأهالى بأنفسهم وعرض برامجهم، فيما نصبت الخيام البدوية، لتأييد بعض المرشحين، بينما لجأ آخرون إلى الجولات على الأهالى فى القرى والمقاهى، وانتشرت الدعاية الانتخابية على الطرق الرئيسية والفرعية منذ ساعات الصباح الأولى، بخلاف النشاط المكثف على صفحات المرشحين فى مواقع التواصل الاجتماعى.

اشتعال المنافسة على حجز الأماكن المميزة بالميادين والطرق الرئيسية

فى القاهرة والجيزة، بدأت الأحزاب فى تعليق بانرات الدعاية الانتخابية، مع حظر اللجوء إلى عقد مؤتمرات شعبية فى الشوارع والميادين، التزاماً بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ووجهت الأحزاب تنبيهات مشددة إلى مرشحيها لمنع إقامة أى مؤتمرات جماهيرية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولجأ عدد من المرشحين على الفردى، فى المحافظتين، إلى استخدام الفيديوهات الدعائية، ونشرها عبر صفحاتهم وحساباتهم على مواقع السوشيال ميديا، لتعريف الناخبين بأنفسهم، وببرامجهم الانتخابية.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن هناك التزاماً حزبياً كاملاً من مرشحى الوفد بالضوابط والقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال فترة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، مضيفاً: «جميع مرشحينا سواء ضمن القائمة الموحدة أو المرشحين على المقاعد الفردية، ملتزمون بضوابط الدعاية الانتخابية، فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم الاتفاق على تجنب إقامة أى تجمعات أو لقاءات قد تزيد من فرص انتقال العدوى».

وفى مطروح، بدأت القبائل عقد اجتماعات انتخابية فى «الخيام البدوية»، للتوصل إلى توافق بين أفراد كل قبيلة على تأييد مرشح لمقعد الفردى، ونظمت عائلة العبيدى اجتماعاً فى عزبة الحاج داود عبدالرازق العبيدى، كبير القبيلة، بحضور العواقل والأعيان، وتم التوافق على تأييد مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردى رزق علوانى، ابن قبيلة الجميعات، كما نظمت عائلات قبيلة الجميعات فى منطقة المتانى، غرب مرسى مطروح، اجتماعاً مماثلاً لتأييد «علوانى».

"البحيرة" تزيل الدعاية المخالفة

وفى البحيرة، تمت إزالة لافتات المرشحين المخالفين لشروط ومواعيد الدعاية الانتخابية، بعدما كلفت شرطة المرافق بالتنسيق مع قسم الإعلانات بتنفيذ الحملة، وشدد اللواء أحمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، على الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية، وعدم التجاوز فى تعليق اللافتات على كبائن كهرباء الضغط العالى، وأسوار المبانى العامة والمصالح الحكومية، وعدم تشويه المنظر العام سواء بكورنيش المحمودية أو حدائق الميادين العامة.

وبدأت الدعاية الانتخابية فى البحر الأحمر بجولات انتخابية للمرشحين على مقار العائلات، وزيارة معاقل كبار القبائل، مع استخدام صفحات موقع فيس بوك فى الترويج للحملات الانتخابية، وسط تركيز كبير على كسب القبائل وعقد تربيطات انتخابية معها، خاصة ذات الجذور الممتدة إلى الصعيد، التى تحظى بوجود كبير فى البحر الأحمر.

"تضامن البحر الأحمر" تحذر من استغلال الجمعيات الأهلية

ولجأ مرشحون إلى استغلال الجمعيات الأهلية فى الدعاية الانتخابية لأنفسهم، وهو ما حذرت منه مديرية التضامن الاجتماعى، مطالبة المرشحين ومسئولى الجمعيات بعدم استغلالها فى العمل السياسى، لأن القانون يمنع ذلك. وشهدت سوهاج دعاية محدودة للمرشحين فى مختلف مدن وقرى المحافظة مع فتح باب الدعاية، مع توقعات بأن تزداد كثافتها فى الشوارع خلال اليومين المقبلين، فيما تسابق المرشحون على حجز أماكن بارزة للدعاية، مثل تقاطعات الطرق والكبارى، ومداخل القرى والمدن، والطرق الرئيسية بين مراكز المحافظة، دون أن تشهد الدعاية تحالفات بين المرشحين.

وفى الدقهلية، عقدت أمانة المرأة فى حزب مستقبل وطن بالمطرية لقاء مع المهنيات وزوجات صيادى بحيرة المنزلة، لحثهم على انتخاب مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ، وبدأ الاجتماع بتعريف مرشحى القائمة والفردى، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمجلس الشيوخ ودوره وأهميته وأوجه الاستفادة من المرشحين، وأعلنت الأمانة عن تقسيم المطرية إلى عدة مناطق لتسهيل الحشد النسائى.

وبدأ مرشحو مجلس الشيوخ فى أسيوط حملاتهم الدعائية سواءً بالمرور بأنفسهم على التجمعات والمقاهى والأحياء، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وشهدت الدائرة الأولى، التى تضم مراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية وديروط، نشاطاً ملحوظاً للمرشحين على مقعد الفردى، مع إجراء جولات فى منطقة الوليدية التابعة لحى شرق أسيوط، لعرض البرامج الانتخابية، كما أعلنت الأحزاب السياسية الطوارئ استعداداً للانتخابات، بتكثيف الاتصالات مع رموز وقيادات العائلات الكبرى.

وكثف المرشحون فى محافظة دمياط تحركاتهم مع فتح أبواب الدعاية، ومنهم أحمد البلشى، والمهندس وليد التمامى، المرشحان عن حزب مستقبل وطن، فيما اعتمد اللواء هشام الحفناوى، المرشح عن المقعد الفردى، على صفحات التواصل الاجتماعى فى الدعاية، ونظمت الدكتورة نجلاء محمود، المرأة الوحيدة المرشحة لمجلس الشيوخ فى دمياط، عدة جولات للقرى لمقابلة المواطنين.

وشهدت محافظة قنا تحركات مكثفة للمرشحين، فتحى رسلان، والدكتور عربى أبوزيد، وعلاء عزوز، فيما ظهر التحالف الانتخابى الأول فى المحافظة داخل أكبر دواوين قبيلة الحميدات، حيث أعلن اثنان من المرشحين تحالفهما.

وتنوعت الدعاية الانتخابية لمرشحى المنوفية فى اليوم الأول لها، بين إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتعليق صور شخصية ولافتات انتخابية فى الشوارع، وشهدت شوارع مدينة شبين الكوم كثافة دعائية، كما شهد مركز الشهداء دعاية مكثفة للنائب محمود شرارة، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفى كفر الشيخ، بدأ المرشحون الدعاية الانتخابية بجولات أو عبر استفتاءات على صفحات وجروبات بموقع فيس بوك، ودشن شباب مركز الرياض جروب بعنوان «ائتلاف شباب الرياض الحر»، لدعوة المواطنين إلى اختيار نائب يصلح لتمثيلهم، ودعا مسئولو الجروب المواطنين إلى التصويت لمرشح حزب مستقبل وطن على مقعد الفردى، أشرف عبدالونيس.

واعتمد مرشحون مستقلون على جلسات المقاهى، ووسائل التواصل الاجتماعى فى الدعاية الانتخابية، ودشن عدد منهم صفحات على «فيس بوك» لنشر الفعاليات واللقاءات الخاصة بهم، وبدأ المرشح مصطفى حامد فى عقد لقاءات مع أهالى مركز قلين، كما أطلق مرشحون آخرون دعاية عبر موقعى فيس بوك ويوتيوب، بينهم المرشح وليد سليمان.

وفى جنوب سيناء، قام أعضاء حزب مستقبل وطن بعمل حملات دعائية، لمرشحى الحزب على المقعد الفردى ومقعد القائمة عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بهدف حشد أصوات المواطنين لصالح جيفارا الجافى، وعلى عطوة.

9 سيدات يخضن المعركة فى القليوبية

وتخوض 9 سيدات بالقليوبية معركة مجلس الشيوخ من أجل إثبات أنفسهن والحصول على أصوات الناخبين ضمن سباق انتخابى ضم 60 مرشحاً لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، ويضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشحاً لحزب الشعب الجمهورى، بجانب مرشحين لأحزاب الوفد وحماة الوطن وأبناء مصر والغد وضابطى قوات مسلحة وعدد من لواءات الشرطة والجيش السابقين وعضوى مجلس شورى وشعب سابقين.