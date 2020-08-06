"يا بلدنا يا حلوة" يحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوع على يوتيوب

حقق كليب "يا بلدنا يا حلوة" للهضبة عمرو دياب، 10 ملايين مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد أسبوع من طرحه إذ لازال يتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مُشاهدة، على الموقع حتى الآن.

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

كان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.